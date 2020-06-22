Источник: тренер Джоковича сдал положительный тест на коронавирус. Рублёв — не заражён

После официальной информации о заражении коронавирусом Григора Димитрова и Борны Чорича стало известно о положительных результатах теста на COVID-19 у фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини. Как сообщает Sport Klub, COVID-19 также обнаружен у тренера Димитрова Кристиана Гроха.



Все заражённые принимали активное участие в выставочном турнире Adria Tour, который прошёл в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия). Организатором соревнований выступил Джокович.



Теннисисты регулярно проходили тестирование на коронавирус, однако неутешительные результаты дали лишь анализы Димитрова и Чорича. По информации источника, все остальные теннисисты, в том числе россиянин Андрей Рублёв и немец Александр Зверев, не заражены коронавирусом.

Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус