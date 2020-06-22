Источник: тренер Джоковича сдал положительный тест на коронавирус. Рублёв — не заражён

После официальной информации о заражении коронавирусом Григора Димитрова и Борны Чорича стало известно о положительных результатах теста на COVID-19 у фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини. Как сообщает Sport Klub, COVID-19 также обнаружен у тренера Димитрова Кристиана Гроха.
Все заражённые принимали активное участие в выставочном турнире Adria Tour, который прошёл в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия). Организатором соревнований выступил Джокович.
Теннисисты регулярно проходили тестирование на коронавирус, однако неутешительные результаты дали лишь анализы Димитрова и Чорича. По информации источника, все остальные теннисисты, в том числе россиянин Андрей Рублёв и немец Александр Зверев, не заражены коронавирусом.
- 22 июня 2020
-
11:18
-
10:55
-
09:52
-
09:29
-
07:35
-
06:03
-
01:33
- 21 июня 2020
-
23:58
-
23:13
-
21:44
-
21:20
-
19:19
-
18:59
-
17:41
-
17:31
-
16:05
-
15:45
-
14:53
-
13:42
-
11:56
-
10:19
-
00:56
-
00:39
- 20 июня 2020
-
20:54
-
20:18
-
19:00
-
18:45
-
15:32
-
13:55
-
13:29
-
12:46
-
09:52
-
00:46
- 19 июня 2020
-
20:51
-
20:36