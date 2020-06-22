Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович и его семья прошли тест на коронавирус в Белграде

Джокович и его семья прошли тест на коронавирус в Белграде
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович и вся его семья всё же прошли тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport Klub. Сделано это было спортсменом уже после возвращения в Белград (Сербия) из Задара (Хорватия), где вчера не был завершён его выставочный турнир Adria Tour. Результаты анализов станут известны позже.

Ранее сообщалось, что серб отказался от тестирования даже после информации о заражении Григора Димитрова, с которым он ранее контактировал.

Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходил Adria Tour, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

Джокович поставил всё на кон и проиграл. Теннис в Европе может снова уйти на карантин
Финал Джокович – Рублёв в Задаре отменён из-за положительного теста на коронавирус участника турнира Димитрова. Летний теннис под вопросом.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020