Джокович и его семья прошли тест на коронавирус в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович и вся его семья всё же прошли тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport Klub. Сделано это было спортсменом уже после возвращения в Белград (Сербия) из Задара (Хорватия), где вчера не был завершён его выставочный турнир Adria Tour. Результаты анализов станут известны позже.
Ранее сообщалось, что серб отказался от тестирования даже после информации о заражении Григора Димитрова, с которым он ранее контактировал.
Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходил Adria Tour, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.
Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.
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