Энди Маррей — о коронавирусе на Adria Tour: урок для всех нас, если мы его ещё не выучили

Экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высказал своё мнение о причинах случившегося на выставочном турнире Новака Джоковича, у нескольких участников которого был обнаружен коронавирус.
«Конечно, во всех странах разные правила, но если ты берёшься за организацию турнира, на который приезжают игроки и их команды из разных стран, нужно принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать подобной ситуации.
Надеюсь, всё не так уж и ужасно и серьёзной вспышки заболевания удалось избежать, потому что, насколько я понял, Сербия и Хорватия до этого успешно справились с вирусом. Но если вы начинаете проводить массовые мероприятия с участием представителей разных стран, то нужно начинать с мер предосторожности.
Это своего рода урок для всех нас, если мы его ещё не выучили: нужно воспринимать происходящее с максимальной серьёзностью и принимать как можно больше мер по обеспечению безопасности», — приводит слова Маррея Daily Mail.
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