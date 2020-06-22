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Эванс: Джоковичу не стоило устраивать вечеринки, где все танцевали рядом

Эванс: Джоковичу не стоило устраивать вечеринки, где все танцевали рядом
Теннис / ATP 0

Первая ракетка Великобритании Даниэль Эванс высказался о выставочных турнирах Новака Джоковича, после которых у нескольких его участников был обнаружен коронавирус.

«Думаю, это очень плохой пример для подражания. Даже если правила страны не предполагают двухметровой дистанции, даже если бы все ограничения были сняты, я бы всё равно всегда старался держать дистанцию от других людей. Это ведь не шутки. А там это правило просто игнорировалось.

Очень жаль, что Димитров и Чорич заболели, но разве это удивительно? Думаю, мы должны задаться именно этим вопросом. Этот случай должен стать нам уроком. Надеюсь, эти обстоятельства не поставят под сомнение проведение US Open.

Думаю, что Джокович, как председатель Совета игроков ATP, должен подавать лучший пример остальным, а не устраивать вечеринки для игроков, где все танцевали рядом друг с другом, а потом два очень хороших теннисиста заболели. Нужно чувствовать ответственность за свой турнир и его последствия», — приводит слова Эванса Daily Mail.

Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус
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