Троицки и его жена заразились коронавирусной инфекцией. Теннисист выступал на Adria Tour

Сербский теннисист Виктор Троицки стал ещё одним участником Adria Tour, чей тест на коронавирус оказался положительным, сообщает Kurir.

Троицки принимал участие в турнире, организованном его соотечественником Новаком Джоковичем в Белграде 13–14 июня. На минувшей неделе Троицки играл на турнире в академии Янко Типсаревича, но не смог завершить своё выступление. Официальной причиной была названа травма.

Сообщается также, что заражена жена Троицки Александра, которая в июле должна родить ребёнка. Дочь теннисиста Ирина здорова.

Накануне стало известно, что болгарин Григор Димитров, участвовавший в Adria Tour, заразился коронавирусной инфекцией, как и его последний соперник, хорват Борна Чорич. Из-за этих событий был отменён финал соревнований в Хорватии.