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Троицки и его жена заразились коронавирусной инфекцией. Теннисист выступал на Adria Tour

Троицки и его жена заразились коронавирусной инфекцией. Теннисист выступал на Adria Tour
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Виктор Троицки стал ещё одним участником Adria Tour, чей тест на коронавирус оказался положительным, сообщает Kurir.

Троицки принимал участие в турнире, организованном его соотечественником Новаком Джоковичем в Белграде 13–14 июня. На минувшей неделе Троицки играл на турнире в академии Янко Типсаревича, но не смог завершить своё выступление. Официальной причиной была названа травма.

Сообщается также, что заражена жена Троицки Александра, которая в июле должна родить ребёнка. Дочь теннисиста Ирина здорова.

Накануне стало известно, что болгарин Григор Димитров, участвовавший в Adria Tour, заразился коронавирусной инфекцией, как и его последний соперник, хорват Борна Чорич. Из-за этих событий был отменён финал соревнований в Хорватии.

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