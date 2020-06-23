5-летний мальчик заразился коронавирусом на турнире Новака Джоковича

5-летний мальчик заболел в результате заражения коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), организатором которого стал первая ракетка мира Новак Джокович, сообщает Blic.
Издание информирует, что заболевание ребёнка протекает бессимптомно, а сам мальчик находится в изоляции от родителей. Отмечается, что мальчик является внуком владельца ресторана «Нико», в котором участники турнира проводили вечеринку, посвящённую началу турнира.
Ранее стало известно, что сам Новак Джокович и его семья всё же прошли тест на коронавирус в Белграде, хотя ранее отказывались, даже не смотря на появление информации о заражении Григора Димитрова, с которым он контактировал.
Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходил Adria Tour, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители. Этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.
- 23 июня 2020
-
01:24
- 22 июня 2020
-
23:39
-
22:46
-
20:48
-
16:43
-
15:56
-
15:06
-
14:04
-
13:15
-
13:04
-
12:43
-
12:04
-
11:18
-
10:55
-
09:52
-
09:29
-
07:35
-
06:03
-
01:33
- 21 июня 2020
-
23:58
-
23:13
-
21:44
-
21:20
-
19:19
-
18:59
-
17:41
-
17:31
-
16:05
-
15:45
-
14:53
-
13:42
-
11:56
-
10:19
-
00:56
-
00:39