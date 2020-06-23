Сандгрен: если Джокович не заразится COVID-19 — начну заряжать воду положительной энергией
Американский теннисист Теннис Сандгрен иронично прокомментировал случаи обнаружения коронавирусной инфекции у участников выставочных турниров Adria Tour, которые организовал Новак Джокович.
«Если Новак не заразится COVID-19, я начну заряжать воду положительной энергией», — написал Сандгрен в своём «твиттере».
Напомним, сперва стало известно о положительном результате теста на коронавирус, который прошёл Борна Чорич. Затем выяснилось, что заразились Григор Димитров, его тренер, тренер Джоковича, Виктор Троицки и его беременная супруга.
Ранее из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех турниров ATP и WTA до 31 июля, старт «Ролан Гаррос» перенесли на сентябрь, а Уимблдон отменили впервые с 1945 года.
5-летний мальчик заразился коронавирусом на турнире Новака Джоковича
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