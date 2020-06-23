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Андрей Рублёв рассказал, как отреагировал на ситуацию с коронавирусом на Adria Tour

Андрей Рублёв рассказал, как отреагировал на ситуацию с коронавирусом на Adria Tour
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что не испытывал страха в связи с распространением коронавируса на турнире Adria Tour, в котором он принимал участие. Напомним, соревнования пришлось прервать, когда коронавирус обнаружили у болгарина Григора Димитрова. Позже выяснилось, что заразились Борна Чорич, Виктор Троицки и несколько тренеров.

«Тест я сделал, слава Богу, он отрицательный, поэтому всё хорошо. Страха никакого не было, даже сам не знаю почему. Из-за того, что я хорошо себя чувствовал, как-то не задумывался об этом. Плюс, когда я обо всём этом узнал, Димитрова уже не было с нами, он уже был в Монако. Просто все захотели сделать тест и узнать, что с ними.

Я не расстроился. Самое главное, что все хорошо себя чувствуют. Теперь буду делать повторные анализы, а спустя 3-4 дня будет контрольный тест. После этого вернусь к тренировкам и продолжу подготовку к сезону», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

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