Андрей Рублёв рассказал, как отреагировал на ситуацию с коронавирусом на Adria Tour

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что не испытывал страха в связи с распространением коронавируса на турнире Adria Tour, в котором он принимал участие. Напомним, соревнования пришлось прервать, когда коронавирус обнаружили у болгарина Григора Димитрова. Позже выяснилось, что заразились Борна Чорич, Виктор Троицки и несколько тренеров.
«Тест я сделал, слава Богу, он отрицательный, поэтому всё хорошо. Страха никакого не было, даже сам не знаю почему. Из-за того, что я хорошо себя чувствовал, как-то не задумывался об этом. Плюс, когда я обо всём этом узнал, Димитрова уже не было с нами, он уже был в Монако. Просто все захотели сделать тест и узнать, что с ними.
Я не расстроился. Самое главное, что все хорошо себя чувствуют. Теперь буду делать повторные анализы, а спустя 3-4 дня будет контрольный тест. После этого вернусь к тренировкам и продолжу подготовку к сезону», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».
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