Заразившийся коронавирусом Димитров выходил на матч уже больным

Болгарский теннисист Григор Димитров, у которого в ходе турнира Adria Tour обнаружили коронавирус, принимал участие в матче, несмотря на недомогание. Об этом стало известно со слов его менеджера Георгия Стойменова, сообщает «Большой теннис Украины», ссылаясь на Btvnovinite.

Стойменов рассказал, что накануне выступления в Хорватии у Димитрова была высокая температура. После того как температура спала, теннисист продолжал испытывать усталость. 20 июня в рамках дневной сессии турнира в Задаре Димитров провёл поединок с Борной Чоричем, тест которого тоже дал положительный результат, но из-за нехватки сил решил сняться с вечернего матча. Команда приняла решение, что Григору стоит отправиться домой. 21 июня он поехал в больницу в Монако, чтобы сдать анализы. Сейчас Димитров чувствует себя хорошо и уже не имеет симптомов после положительного теста на коронавирус.