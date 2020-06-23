Новак Джокович заразился коронавирусом
Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.
Супруга Джоковича и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети — нет.
«Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.
Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест», — отмечается в заявлении Джоковича.
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