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Новак Джокович заразился коронавирусом

Новак Джокович заразился коронавирусом
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.

Супруга Джоковича и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети — нет.

«Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.

Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест», — отмечается в заявлении Джоковича.

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