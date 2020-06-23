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Оставшиеся этапы Adria Tour, который организовал Джокович, не состоятся

Оставшиеся этапы Adria Tour, который организовал Джокович, не состоятся
Теннис / ATP 0

Организаторы выставочного турнира Adria Tour сообщили, что оставшиеся матчи турне не состоятся. Решение об отмене этапов было принято из-за случаев заражения спортсменов коронавирусом.

Так, отменяются два этапа в Боснии и Герцеговине. 3-4 июля участники должны были сыграть в Баня-Луке, а 5 июля — в Сараево.

Финал этапа в Сербии, в котором должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович, являющийся организатором турнира, отменили. Решение было принято после того, как коронавирус выявили у болгарина Григора Димитрова, одного из участников соревнований. Позже положительный результат дал тест самого Джоковича. Также заразилась супруга сербского теннисиста, Елена. Дети семейной пары не подхватили инфекцию.

Новак Джокович заразился коронавирусом
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