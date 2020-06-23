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«Не говорите мне про мои глупые поступки». Кирьос раскритиковал организаторов Adria Tour

«Не говорите мне про мои глупые поступки». Кирьос раскритиковал организаторов Adria Tour
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал организаторов выставочного турнира Adria Tour. Участники турнира, который организовал серб Новак Джокович, вечером собирались в ночном клубе. В интернете появились видео с танцами теннисистов. В итоге у нескольких участников, включая самого Джоковича, обнаружили коронавирус.

«Молюсь за всех игроков, которые заразились коронавирусом. Но теперь больше ничего не говорите мне про мои глупые или безответственные поступки», — написал Кирьос.

Финал этапа в Сербии, в котором должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович, отменили. Решение было принято после того, как коронавирус выявили у болгарина Григора Димитрова, одного из участников соревнований. Позже положительный результат дал тест самого Джоковича. Оставшиеся этапы Adria Tour также были отменены.

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