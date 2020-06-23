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Суарес: теперь многие задумались, чтобы убрать Джоковича с поста главы совета игроков ATP

Суарес: теперь многие задумались, чтобы убрать Джоковича с поста главы совета игроков ATP
Теннис / ATP 0

Бразильский теннисист Бруно Суарес поделился мнением об инциденте, который произошёл на выставочном турнире Adria Tour, организованном сербом Новаком Джоковичем. Сразу несколько участников соревнований, включая самого Новака, заразились коронавирусом. При этом теннисисты вечером побывали на вечеринке, где многие танцевали, не соблюдая социальную дистанцию.

«Это просто какой-то кошмар. Вся ситуация абсурдна. Всё это — пример безответственности. Нельзя устраивать такие вечеринки и выкладывать фото.

Подобное поведение показывает полное неуважение к происходящему в мире. Джоковича многие критикуют. Теперь многие задумывались, чтобы сместить его с поста председателя совета игроков ATP.

Нет сомнений, что это может повлиять на возобновление тура. Но надеюсь, что этого не произойдёт», — цитирует Суареса Globo Esporte.

Новак Джокович заразился коронавирусом
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