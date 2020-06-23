Сербский актёр Бикович сдал тест на коронавирус. Он контактировал с Джоковичем

Популярный сербский актёр Милош Бикович сдал тест на коронавирусную инфекцию, сообщает 34 Sad. Актёр сдал тест после того, как контактировал с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. У первой ракетки мира обнаружили коронавирус.

Как пояснил Бикович, он ждёт результаты тестирования. Актёр контактировал с Джоковичем во время выставочного турнира Adria Tour.

Сам турнир был прерван досрочно из-за заражения игроков. Так, первым заразился болгарин Григор Димитров. Финал этапа в Сербии, в котором должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович, отменили.

Решение было принято после того, как коронавирус выявили у Димитрова. Позже положительный результат дал тест самого Джоковича. Также заболели его супруга, тренер и хорватский теннисист Борна Чорич. Оставшиеся этапы Adria Tour также были отменены.