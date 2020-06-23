Брат Джоковича: мы хотели поиграть в теннис и сделать шоу для зрителей

Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал инцидент, случившийся на турнире Adria Tour. Джордже является директором выставочного турнира.

На Adria Tour несколько теннисистов заразились коронавирусом. В их числе — Джокович. Организаторов жёстко раскритиковали за проведение вечеринки с танцами.

«Это был худший вариант развития событий. Мы хотели защитить игроков и болельщиков, когда узнали о положительном тесте Григора Димитрова. Мы проводили выставочный турнир. Нашей целью была игра в теннис и создание шоу для зрителей.

Положительные результаты стали для меня шоком. Особенно когда речь идёт о моём друге Борне Чориче. Желаем всем здоровья», — цитирует Джордже Джоковича Reuters.