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Брат Джоковича: мы хотели поиграть в теннис и сделать шоу для зрителей

Брат Джоковича: мы хотели поиграть в теннис и сделать шоу для зрителей
Теннис / ATP 0

Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал инцидент, случившийся на турнире Adria Tour. Джордже является директором выставочного турнира.

На Adria Tour несколько теннисистов заразились коронавирусом. В их числе — Джокович. Организаторов жёстко раскритиковали за проведение вечеринки с танцами.

«Это был худший вариант развития событий. Мы хотели защитить игроков и болельщиков, когда узнали о положительном тесте Григора Димитрова. Мы проводили выставочный турнир. Нашей целью была игра в теннис и создание шоу для зрителей.

Положительные результаты стали для меня шоком. Особенно когда речь идёт о моём друге Борне Чориче. Желаем всем здоровья», — цитирует Джордже Джоковича Reuters.

Новак Джокович заразился коронавирусом
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