Брат Джоковича: мы хотели поиграть в теннис и сделать шоу для зрителей
Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал инцидент, случившийся на турнире Adria Tour. Джордже является директором выставочного турнира.
На Adria Tour несколько теннисистов заразились коронавирусом. В их числе — Джокович. Организаторов жёстко раскритиковали за проведение вечеринки с танцами.
«Это был худший вариант развития событий. Мы хотели защитить игроков и болельщиков, когда узнали о положительном тесте Григора Димитрова. Мы проводили выставочный турнир. Нашей целью была игра в теннис и создание шоу для зрителей.
Положительные результаты стали для меня шоком. Особенно когда речь идёт о моём друге Борне Чориче. Желаем всем здоровья», — цитирует Джордже Джоковича Reuters.
Новак Джокович заразился коронавирусом
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