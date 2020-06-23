Бертенс: что теперь будет делать Джокович? Ведь он брал на себя ответственность

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс подвергла критике организаторов и участников выставочного турнира Adria Tour. Организатором турнира стал серб Новак Джокович. Сам Джокович, болгарин Григор Димитров и ещё несколько теннисистов-участников заразились коронавирусом.
Ранее в Интернете появилось видео с вечеринки в Сербии, на которой присутствовали участники. На видео они танцуют, игнорируя правила социального дистанцирования.
«Все видели фотографии с вечеринок в Сербии. Я вообще не удивлена, что там кто-то заразился. Сами виноваты. О чём они только думали?
Этот случай показал всем теннисным ассоциациям, к каким последствиям может привести безответственный подход при организации соревнований. Когда тур возобновится, все мы должны чувствовать себя в безопасности.
Лично я не волнуюсь, поскольку на турнирах ATP и WTA всё будет иначе — там не будет зрителей. Интересно, что теперь будет делать Джокович. Ведь он брал на себя ответственность», — цитирует Бертенс NOS.
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