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Маррей выиграл первый матч после возвращения на корт. Он не играл с ноября

Маррей выиграл первый матч после возвращения на корт. Он не играл с ноября
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей с победы стартовал на выставочном турнире Schroders Battle of The Brits. В группе Тима Хэнмана он в двух сетах обыграл британца Лиама Броэди — 6:2, 6:2. Матч продлился 1 час 32 минуты.

Для Маррея этот матч стал первым с ноября 2019 года. Последние полгода он лечился после обострения проблем с бедром.

В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании. Их разбили на две группы. В группе Хенмана кроме Маррея и Броуди выступают Кайл Эдмунд и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Тур возобновится не раньше августа.

Schroders Battle of The Brits. Группа Тима Хенмэна
23 июня 2020, вторник. 21:00 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Лиам Броэди
Великобритания
Лиам Броэди
Л. Броэди
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