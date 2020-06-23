Маррей выиграл первый матч после возвращения на корт. Он не играл с ноября

Британский теннисист Энди Маррей с победы стартовал на выставочном турнире Schroders Battle of The Brits. В группе Тима Хэнмана он в двух сетах обыграл британца Лиама Броэди — 6:2, 6:2. Матч продлился 1 час 32 минуты.

Для Маррея этот матч стал первым с ноября 2019 года. Последние полгода он лечился после обострения проблем с бедром.

В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании. Их разбили на две группы. В группе Хенмана кроме Маррея и Броуди выступают Кайл Эдмунд и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Тур возобновится не раньше августа.