Андрей Рублёв — об Adria Tour: сейчас легко сказать, что что-то надо было делать иначе

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от участия в выставочном турнире Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. Несколько участников турнира, включая самого Джоковича, заразились коронавирусом. В итоге организаторы отменили финальный матч, в котором должны были встретиться Рублёв и Джокович.

«Очень понравилось. Я безумно скучал по матчам и по игровым ощущениям на корте. И вот наконец смог сыграть против соперников, которых давно не видел. Да ещё в присутствии болельщиков. Мне всего этого очень не хватало. Конечно, сейчас легко сказать, что какие-то вещи на турнире надо было делать иначе, а какие-то не делать совсем. Но я не организатор, многого не знаю. Думаю, сейчас, когда все только открывается после коронавируса, заразиться можно в любом месте. Ведь практически везде много людей.

Сейчас любая ситуация, связанная с появлением на людях, подразумевает риск. Даже обычный обед в ресторане. Поэтому надо постоянно следить за собой, соблюдать меры безопасности, помнить про маски, дезинфекцию рук, перчатки. Но ведь даже если ты выполняешь все эти правила, полной гарантии нет. Более того, не факт, что на улице сейчас безопаснее, чем на турнире, где ты лучше можешь контролировать ситуацию на корте и в отеле», — цитирует Рублёва «Коммерсантъ».