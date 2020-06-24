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Карен Хачанов поддержал заразившихся коронавирусом теннисистов

Карен Хачанов поддержал заразившихся коронавирусом теннисистов
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом на турнире Adria Tour.

«Расстроен новостями о заражении моих друзей и коллег-теннисистов. Желаю всем, кто сдал положительные тесты, скорейшего выздоровления. Берегите себя», — написал Хачанов в «Инстаграме».

Финал этапа в Сербии, в котором должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович, являющийся организатором турнира, отменили. Решение было принято после того, как коронавирус выявили у болгарина Григора Димитрова, одного из участников соревнований. Позже положительный результат дал тест самого Джоковича. Также заразилась супруга сербского теннисиста, Елена. Дети семейной пары не подхватили инфекцию.

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