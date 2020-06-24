Журналистка, работавшая на турнире Джоковича, заразилась коронавирусом

Спортивная журналистка и сотрудница одного из хорватских телеканалов Мирна Зидарич сообщила, что её тест на коронавирус дал положительный результат.

Ранее журналистка работала на выставочном турнире Adria Tour, который проходил в Задаре (Хорватия). Турнир организовал первая ракетка мира серб Новак Джокович. Зидарич почувствовала себя плохо, а затем прошла тест на коронавирус. Он подтвердил наличие инфекции.

Ранее стало известно, что сразу несколько участников соревнований заразились коронавирусом. Первым инфекцию подхватил болгарин Григор Димитров. Далее коронавирусом также заразились хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга. Положительный результат дал и тест на коронавирус самого Джоковича.