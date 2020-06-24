Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Директор хорватского турнира: на Adria Tour даже не было антисептика на входе

Директор хорватского турнира: на Adria Tour даже не было антисептика на входе
Теннис / ATP 0

Директор турнира WTA в городе Бол (Хорватия) Феликс Лукас призвал руководство Федерации тенниса Хорватии уйти в отставку. Лукас раскритиковал чиновников за плохую организацию выставочного турнира Adria Tour в Задаре. На турнире, организованном сербом Новаком Джоковичем, коронавирусом заразились сразу несколько участников, включая саму первую ракетку мира.

«Организация была просто ужасной. Не соблюдались никакие меры по борьбе с пандемией. В первый день на входе даже не было антисептика для обработки рук!

Сложилась ужасная ситуация. Турнир в Задаре был обречён на провал, ведь все наплевали на правила. Турнир организовали некомпетентные люди, хотя у нас в стране есть и профессионалы. Руководству федерации стоит уйти в отставку.

Все хотели красоваться рядом с Джоковичем. Никто не думал об организации турнира», — цитирует Лукаса Vecernji List.

Иванишевич: все набросились на Джоковича, а он пытался сделать хорошее дело
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020