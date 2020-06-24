Врач: на Adria Tour было слишком много людей, они не соблюдали дистанцию

Главный врач Федерации тенниса Хорватии Игорь Борич считает, что болельщики проигнорировали предписания и нарушили правила безопасности на выставочном турнире Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. Коронавирусом заразились несколько участников соревнований, первым из них стал болгарин Григор Димитров.

«Мы говорили с Димитровым только по телефону. Он говорил, что у него болит локоть. Но я ничего не знал о симптомах коронавируса.

Что касается организации соревнований, то на трибунах было слишком много людей. Они игнорировали правила социальной дистанции, не дезинфицировали руки. На трибунах было достаточно места, чтобы сохранять дистанцию. Но зрители этого не делали», — цитирует врача Sportnet.rtl.hr.

Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович. Финал отменили после того, как тест Димитрова дал положительный результат. Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились Джокович, хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга.