Мугуруса и Вавринка провели совместную тренировку

Экс-первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса и швейцарец Стэн Вавринка похвастали совместными фотографиями с корта. Теннисисты провели тренировку в Женеве (Швейцария).



«Заставить Стэна вспотеть — это...» — подписала фото испанка.

Фото доступно в «инстаграме» Гарбинье Мугурусы.



В настоящее время 26-летняя Мугуруса является 16-й ракеткой мира. После провального прошлого сезона, в 2020 году теннисистка сумела выиграть 16 матчей из 20 сыгранных. На Открытом чемпионате США ей удалось пробиться в финал, где она уступила Софье Кенин из США.



35-летний Вавринка в текущем сезоне провёл 11 матчей, в восьми из которых одержал победу. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, где в четырёх сетах проиграл немцу Александру Звереву.