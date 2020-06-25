Э. Маррей проиграл Эдмунду в матче выставочного турнира

Британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение выставочном турнире Schroders Battle of The Brits. В группе Тима Хэнмана он в трёх сетах уступил соотечественнику Кайлу Эдмунду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 5:10. Матч продлился 2 часа 32 минуты.



Для Маррея этот матч стал вторым с ноября 2019 года. Последние полгода он лечился после обострения проблем с бедром, а вчера стартовал на турнире с победы над Лиамом Броэди.



Следующую встречу на турнире экс первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион проведет против Джеймса Уорда.



В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании. Их разбили на две группы. В группе Хенмана кроме Маррея и Эдмунда выступают Лима Броэди и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.



В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно официальные матчи возобновятся 3 августа.