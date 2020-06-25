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Э. Маррей проиграл Эдмунду в матче выставочного турнира

Э. Маррей проиграл Эдмунду в матче выставочного турнира
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение выставочном турнире Schroders Battle of The Brits. В группе Тима Хэнмана он в трёх сетах уступил соотечественнику Кайлу Эдмунду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 5:10. Матч продлился 2 часа 32 минуты.

Для Маррея этот матч стал вторым с ноября 2019 года. Последние полгода он лечился после обострения проблем с бедром, а вчера стартовал на турнире с победы над Лиамом Броэди.

Следующую встречу на турнире экс первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион проведет против Джеймса Уорда.

В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании. Их разбили на две группы. В группе Хенмана кроме Маррея и Эдмунда выступают Лима Броэди и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно официальные матчи возобновятся 3 августа.

Schroders Battle of The Brits. Группа Тима Хенмэна
24 июня 2020, среда. 20:05 МСК
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 7 1 10
7 7 		6 5 0 5
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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