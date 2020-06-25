Главные победы в паре с Макаровой и эффектные образы на премиях. Яркие фото Елены Весниной

Елена Веснина — одна из самых эффектных и успешных теннисисток России, наиболее известная по выступлениям в паре с Екатериной Макаровой.
Главного успеха в одиночном разряде Елена Веснина добилась в Индиан-Уэллсе-2017. Россиянка справилась с такими непростыми соперницами как Тимя Бабош, Анжелика Кербер, Винус Уильямс, Кристина Младенович, а в финале оказалась сильнее соотечественницы Светланы Кузнецовой. По итогам того турнира Веснина поднялась на наивысшее для себя место в рейтинге – 13-е. За 8 месяцев до этого Елена достигла полуфинала Уимблдона – это лучший результат россиянки на турнирах «Большого шлема».
Наибольшее количество трофеев Веснина выиграла в парном разряде. Она завоевала 19 титулов в дуэте с Родионовой, Лиховцевой, Сафиной, Эракович, Мирзой, Макаровой и Касаткиной. Наиболее значимые победы были одержаны совместно с Екатериной Макаровой, включая Итоговый чемпионат WTA-2016. Вместе они стали первыми ракетками мира в парном разряде.
На Олимпиаде 2016 года в Рио Елена и Екатерина ровно прошли всю турнирную дистанцию – не проиграли соперницам ни одного сета, в финале одолели швейцарскую пару Тимя Бачински / Мартина Хингис и завоевали золото Игр.
Главные фотографии жизни и карьеры Елены Весниной — в фотоподборке «Чемпионата»
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