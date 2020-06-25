Мать Джоковича — о коронавирусе: многие надеялись, что так и будет

Диана Джокович, мать первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировала то, что выставочный турнир, организованный её сыном, стал очагом коронавируса.

«Многие имеют что-то против него. Ужасают и пугают слова, которые пишут в его адрес. Мы привыкли к этому, а они надеялись, что так и будет», — цитирует мать Джоковича Blic Online.

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.