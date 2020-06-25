Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мать Джоковича — о коронавирусе: многие надеялись, что так и будет

Мать Джоковича — о коронавирусе: многие надеялись, что так и будет
Теннис / ATP 0

Диана Джокович, мать первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировала то, что выставочный турнир, организованный её сыном, стал очагом коронавируса.

«Многие имеют что-то против него. Ужасают и пугают слова, которые пишут в его адрес. Мы привыкли к этому, а они надеялись, что так и будет», — цитирует мать Джоковича Blic Online.

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.

Сандгрен: если Джокович не заразится COVID-19 — начну заряжать воду положительной энергией
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020