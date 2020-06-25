«Новак не стоял с пистолетом, это власти Хорватии пустили людей». Гаске защитил Джоковича

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментровал то, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.

«Новак ни в чём не виноват. Он никого не заставлял играть, приходить на трибуны. Он не стоял над людьми с пистолетом. Это власти Хорватии пустили людей.

Но вообще это сумасшествие. Сейчас нигде в мире нет таких скоплений людей», — цитирует Гаске L'Equipe.

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.