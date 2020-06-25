Менеджер Тима: за Adria Tour извиняться должен только Джокович — он всё организовал

Гервиг Страка, менеджер австрийца Доминика Тима, поделился мнением по поводу участия своего клиента в выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour. Соревнования стали очагом заражения коронавирусом.



«Безусловно, теперь для все очевидно, что это было глупо. Даже с учётом всех разрешений, которые получили организаторы. Как бы то ни было, теперь не помогут никакие публичные извинения.



Тем не менее, извиняться должен только Джокович, ведь именно он всё организовал. Остальные же теннисисты просто приехали по приглашению, они никого не убивали.



Перед стартом соревнований я попросил медицинский протокол. Меня заверили, что на трибунах будет не более тысячи человек, будет соблюдаться социальное дистанцирование. Исключительно на этих условиях мы и согласились. На выходе ничего не соблюдалось.



В целом турнир получился странным. И да, все приехали на него только ради Джоковича. Он лично звонил, лично приглашал каждого», — цитирует Страку Standard.



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



Как итог, этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.



