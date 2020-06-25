Тим: мы доверились правилам правительства Сербии, но были слишком оптимистичны

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал участие в выставочном турнире Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Соревнования стали очагом коронавируса.



«Был шокирован, узнав новости по поводу Adria Tour. На протяжении недель мы играли без зрителей, так что мы были более чем счастливы выступать перед болельщиками.



Мы доверились правилам правительства Сербии по поводу коронавируса, но были слишком оптимистичны. Наше поведение было неправильным, мы просто впали в эйфорию. Сожалею.



В последние 10 дней я сдал пять тестов на COVID-19, и во всех случаях результат был отрицательным. Желаю каждому, кто заразился, всего наилучшего и скорейшего выздоровления», — написал Тим в своём «инстаграме».



13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.

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