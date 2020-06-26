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На выставочном турнире в США Бушар одержала первую победу с января

На выставочном турнире в США Бушар одержала первую победу с января
Теннис / WTA 0

В Чарльстоне (США) проходит выставочный турнир Credit One Bank Invitational. Турнир организован по принципу Кубка Лэйвера. Участников разделили на две команды – команду Мира и команду Добра.

Канадская теннисистка Эжени Бушар, выступающая за команду Мира, одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут. Эта победа стала первой для Бушар с января 2020 года, когда она побеждала в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

После трёх дней соревнований команда Мира выигрывает у команды Доброты со счётом 8:6.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находились на самоизоляции и поддерживали форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 31 июля.

Credit One Bank Invitational. Финал
26 июня 2020, пятница. 04:50 МСК
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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