На выставочном турнире в США Бушар одержала первую победу с января

В Чарльстоне (США) проходит выставочный турнир Credit One Bank Invitational. Турнир организован по принципу Кубка Лэйвера. Участников разделили на две команды – команду Мира и команду Добра.

Канадская теннисистка Эжени Бушар, выступающая за команду Мира, одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут. Эта победа стала первой для Бушар с января 2020 года, когда она побеждала в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

После трёх дней соревнований команда Мира выигрывает у команды Доброты со счётом 8:6.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находились на самоизоляции и поддерживали форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 31 июля.