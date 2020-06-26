Симон: многие люди рады неудачам Джоковича, они будут сваливать на него всю вину

Французский теннисист Жиль Симон поддержал серба Новака Джоковича, который выступил организатором выставочного турнира Adria Tour. На турнире коронавирусом заразились несколько человек, включая самого Джоковича. После этого многие раскритиковали серба.

«Есть много людей, которые рады неудачам Джоковича. Они будут обвинять его, сваливая на Новака всю вину. Они будут говорить, что всё это можно было лучше организовать. Всё это – политика.

Джоковича критиковали за то, что он не принял участие в ZOOM-конференции ATP. Но Новак сделал для игроков очень много. А теперь его критикуют за такое. Это — проблема, которую создают некоторые игроки.

Когда кто-то становится лидером, всегда находятся критики. Такое было всегда», — цитирует Симона Tennis World USA со ссылкой на Tennis Break News.