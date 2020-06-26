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Симон: даже если бы Джокович выиграл 36 ТБШ, всё равно больше любили бы Федерера

Симон: даже если бы Джокович выиграл 36 ТБШ, всё равно больше любили бы Федерера
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жиль Симон поделился мнением о ведущих теннисистов мира. По словам Симона, швейцарец Роджер Федерер всегда будет пользоваться благосклонностью болельщиков.

«Нужно просто принять тот факт, что Федерер является спортсменом, которого больше всего любят в мире. Даже если бы Джокович выиграл 22, 25 или 36 турниров «Большого шлема», его бы считали сильнейшим, но люди всё равно предпочитали бы Роджера.

Когда Джокович злится, например, как это было на Уимблдоне в прошлом году, когда против него болели, становится непобедимым. В его глазах виден весь настрой.

В то же время Джокович не так хорош, когда пытается быть спокойным. У него уже нет такой нацеленности на победу. Мне нравится, когда он даёт волю эмоциям и пытаемся доказать всё тем, кто более против него», — цитирует Симона Tennis World USA.

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