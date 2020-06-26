«Виню только за то, что ты начал извиняться перед мышами». Матич обратился к Джоковичу

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич обратился к своему соотечественнику первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Матич встал на защиту Джоковича, который выступил организатором Adria Tour. На выставочном турнире коронавирусом заразились сразу несколько игроков, включая самого Новака.

Многие раскритиковали Джоковича за игнорирование правил безопасности. Так, на турнире участники пожимали друг другу руки и обнимались.

«Вижу, что в последние дни против Новака организована кампания. Его ругают за турнир в Белграде. Но в соответствии с законами и правилами Сербии всё было в порядке, организация была на высоком уровне.

Несмотря на это, мыши повылезали из своих нор, считая нормальным критиковать первую ракетку мира. И я говорю о первой ракетке мира не только в плане игры, но и в плане отношения к людям.

Впрочем, я спокоен. Очень скоро кот (читай: Новак) снова будет на корте, а мыши — в своих норах. Турнир был великолепным. Надеюсь, он станет традиционным. Единственное, за что я критикую Джоковича, — это за извинения перед мышами», — цитирует Матича The Telegraph.