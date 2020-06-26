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Финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесли на 2021 год

Финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесли на 2021 год
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Финальные стадии Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на 2021 год, сообщают организаторы турниров. Перенос связан с пандемией коронавируса.

Финал Кубка Дэвиса должен был проходить в Мадриде (Испания) с 23 по 29 ноября. Финальная стадия Кубка Федерации была запланирована на 14-19 апреля. Её должен был принять Будапешт (Венгрия).

Теперь Кубок Дэвиса перенесён на 22-28 ноября 2021 года, а Кубок Федерации — на 13-18 апреля 2021 года.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Тур возобновится не раньше августа.

Кубок Дэвиса с 2019 года проходит по новому формату. Использован принцип, напоминающий чемпионат мира по футболу. Сборная России в 2019 году дошла до полуфинала, уступив сборной Канаде. Россияне, как полуфиналисты, автоматически получили путёвку в финальный раунд на следующий год.

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