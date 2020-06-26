Тарпищев отреагировал на перенос финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации на 2021 год

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал перенос финальных стадий Кубка Дэвиса и Кубка Федерации на 2021 год. Перенос связан с пандемией коронавируса.

«Решение ожидаемое о переносе Кубка Дэвиса. И так чехарда в календаре, а сейчас понятно, что нормальной подготовки не будет ни к одному турниру. Ряд турниров не имеет отборочных игр, значит, попадание молодёжи на соревнования проблематично. Теперь ещё больше обостряется погоня за очками для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. Мы будем готовиться уже к Кубку Дэвиса в 2021 году, надо постараться выиграть.

Надо сделать так, чтобы игроки и тренерский состав работали таким образом, чтобы в конкретный день и конкретный час сильнейшие наши теннисисты были в своей лучшей форме», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».