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«Символ российского тенниса». Тарпищев поздравил Кузнецову с 35-летием

«Символ российского тенниса». Тарпищев поздравил Кузнецову с 35-летием
Теннис / WTA 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил с днём рождения российскую теннисистку Светлану Кузнецову. Сегодня, 27 июня, Кузнецовой исполняется 35 лет. Россиянка выиграла 18 турниров WTA, включая US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).

«Кузнецова – символ российского тенниса, она очень много сделала для нашего тенниса. А главное, она очень хороший человек в душе, безотказная.

Светлана — патриотка России. Пример для подражания. За счёт трудолюбия, нацеленности, воли, стремления. От души поздравляю Светлану с днём рождения. Желаю, чтобы она играла как можно дольше и чтобы всё у неё складывалось в жизни так, как она хочет. Такие люди заслуживают многого. Добра, удачи, хочу, чтобы долголетие и мастерство шли рядом, от всей души», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

Тарпищев отреагировал на перенос финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации на 2021 год
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