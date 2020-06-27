«Символ российского тенниса». Тарпищев поздравил Кузнецову с 35-летием

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил с днём рождения российскую теннисистку Светлану Кузнецову. Сегодня, 27 июня, Кузнецовой исполняется 35 лет. Россиянка выиграла 18 турниров WTA, включая US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).
«Кузнецова – символ российского тенниса, она очень много сделала для нашего тенниса. А главное, она очень хороший человек в душе, безотказная.
Светлана — патриотка России. Пример для подражания. За счёт трудолюбия, нацеленности, воли, стремления. От души поздравляю Светлану с днём рождения. Желаю, чтобы она играла как можно дольше и чтобы всё у неё складывалось в жизни так, как она хочет. Такие люди заслуживают многого. Добра, удачи, хочу, чтобы долголетие и мастерство шли рядом, от всей души», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».
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