Директор турнира в Марселе призвал Федерера и Надаля публично осудить Джоковича

Директор турнира ATP в Марселе (Франция) Жан-Франсуа Кожоль призвал ведущих игроков дать оценку действиям серба Новака Джоковича, который организовал выставочный турнир Adria Tour. Сразу несколько участников турнира, включая Джоковича, заразилось коронавирусом. Многие раскритиковали организаторов за недостаточные меры безопасности. На трибунах присутствовало большое число зрителей, а участники пожимали друг другу руки и обнимались.

«Это хороший урок. Теперь игроки должны высказаться. Они должны стать взрослыми мальчиками. Нужно встать и высказаться, не пускать всё на самотёк.

Хотел бы услышать заявления Жо-Вильфреда Цонга, Гаэля Монфиса, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Хотелось бы, чтобы они призвали Джоковича прекратить это», — цитирует Кожоля L’Equipe.