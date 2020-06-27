Источник: Кубок Дэвиса перенесли на 2021 год, чтобы сэкономить € 18 млн

Финальная стадия Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год не из-за пандемии коронавируса, а из-за финансовых проблем организаторов, утверждает L’Equipe.
Накануне, 26 июня, было объявлено о переносе Кубка Федерации и Кубка Дэвиса на 2021 год. Утверждалось, что в планы организаторов вмешалась пандемия. Но, как сообщает французское издание, турнир был перенесён, чтобы компания Kosmos, инвестор Кубка Дэвиса, минимизировала потери.
В прошлом году инвестор потерял € 50 млн. Перенос турнира на 2021 год позволит Kosmos сэкономить € 18 млн.
Кубок Дэвиса с 2019 года проходит по новому формату. Использован принцип, напоминающий чемпионат мира по футболу. Сборная России в 2019 году дошла до полуфинала, уступив сборной Канаде. Россияне как полуфиналисты автоматически получили путёвку в финальный раунд на следующий год.
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