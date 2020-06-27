Тарпищев: теннисисты будут вынуждены играть с листа, а это верный путь к травмам

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил опасение в связи с невозможностью набора очков теннисистами для попадания на Олимпийские игры в Токио. Спортсмены не могут набирать очки из-за отмены турниров в связи с пандемией коронавируса.
«Хотим мы или нет, но Олимпийские игры в следующем году не отменяли и к ним надо готовиться. А где люди будут сейчас набирать очки, не представляю. Плюс нужно выстраивать методический и тренировочный процесс, а его нет. Многие теннисисты будут вынуждены играть с листа, а это верный путь к травмам», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Теннисный сезон должен быть возобновлён в начале августа. Турнир под эгидой WTA состоится в Палермо (Италия). А ATP проведёт турнир в Вашингтоне (США).
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