Энди Маррей не сумел выйти в финал выставочного турнира в Великобритании
На выставочном турнире Schroders Battle of the Brits, который проходит в Великобритании, определился первый финалист. Им стал Даниэль Эванс. В полуфинале Эванс обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея со счётом 1:6, 6:3 [10:8]. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Во втором полуфинале встретятся Кайл Эдмунд и Камерон Норри.
В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании, которые были разбиты на две четвёрки. В группе Тима Хенмана выступали Маррей, Эдмунд, Лиам Броэди и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.
В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Тур возобновится в середине августа.
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