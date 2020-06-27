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Энди Маррей не сумел выйти в финал выставочного турнира в Великобритании

Энди Маррей не сумел выйти в финал выставочного турнира в Великобритании
Теннис / ATP 0

На выставочном турнире Schroders Battle of the Brits, который проходит в Великобритании, определился первый финалист. Им стал Даниэль Эванс. В полуфинале Эванс обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея со счётом 1:6, 6:3 [10:8]. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Во втором полуфинале встретятся Кайл Эдмунд и Камерон Норри.

В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании, которые были разбиты на две четвёрки. В группе Тима Хенмана выступали Маррей, Эдмунд, Лиам Броэди и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Тур возобновится в середине августа.

Schroders Battle of The Brits. 1/2 финала
27 июня 2020, суббота. 15:10 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 1 10
6 		3 0 8
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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