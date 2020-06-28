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«Джокович, умри». На улице Сплита неизвестные оставили послание первой ракетке мира

«Джокович, умри». На улице Сплита неизвестные оставили послание первой ракетке мира
Теннис / ATP 0

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович подвергся очередным нападкам после того, как его выставочный турнир в Сербии и Хорватии превратился в очаг распространения коронавируса. Как сообщает Dalmatinski Portal, неизвестные хулиганы написали на одной из стен улицы Сплита (Хорватия) достаточно грубое послание.

«Джокович, умри. Твоя смерть — наше единственное желание сейчас. Привет тебе из Сплита, да поможет нам бог», — эта надпись красовалась в центре хорватского города несколько часов, пока не была закрашена работниками муниципалитета.

Фото: https://dalmatinskiportal.hr/

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.

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