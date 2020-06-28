Тренер Свитолиной: Элина часто тренируется с Монфисом. Гаэль — идеальный спарринг-партнёр

Тренер Элины Свитолиной Эндрю Беттлз рассказал о совместных тренировках подопечной и её парня Гаэля Монфиса.
«Да, они много тренируются вместе. Занимаясь на корте, Гаэль весело проводит время. При таких раскладах его можно назвать идеальным спарринг-партнёром.
В целом с ним прекрастно находиться на одной площадке во время тренировок. В конце занятия он обычно устраивает какую-то игру, и это расслабляет всех, в том числе Элину. С ним никогда не бывает скучно.
Не знаю, случится ли когда-нибудь так, что они выступят в миксте, но с удовольствием на это посмотрел бы. Думаю, на это есть запрос — вспомните игру Энди Маррея и Серены Уильямс на Уимблдоне в прошлом году, те же самые матчи Кубка Хопмана», — заявил Беттлз в ходе подкаста The Passing Shot Tennis.
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