Куницын — про условия теннисистов в пандемию: у многих ситуация критическая

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын рассказал, с какими проблемами в условиях пандемии столкнулись теннисисты, не имеющие высокого рейтинга.



«Те, кто находится за пределами первой сотни, остались без доходов. Понятно, кому-то федерации помогают грантами, кому-то — нет. Мир сейчас разделился на тех, кто попадает в основную сетку четырёх турниров «Большого шлема», и всех остальных.



Призовые выросли, поэтому, при должном отношении к деньгам, участвуя только в четырёх турнирах „Большого шлема“, можно что-то заработать и себя прокормить. Тем, кто находится ниже первой сотни, заработать в принципе тяжело, как бы человек ни старался. Разница между одними и другими сильно выросла. Хотя, насколько знаю, в некоторых государствах даже 150-я ракетка мира может иметь спонсорский контракт. Россия к этим странам, к сожалению, не относится.



Очень тяжело сейчас юниорам. Их подготовка не такая дорогая, но всё равно им нужно где-то тренироваться, оплачивать переезды, перелёты, аренду зала. А отсутствие практики, централизованных мероприятий, сборов стопорит их развитие на многие годы. Школы закрыты, тренеры, медицинский персонал лишены заработка. Ситуация у многих критическая», — цитирует Куницына Sportbox.