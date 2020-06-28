Сербский эпидемиолог встал на защиту Джоковича

Сербский эпидемиолог Зоран Радованович высказал мнение, что первая ракетка мира Новак Джокович не заслуживает публичного осуждения за проведение выставочного турнира Adria Tour, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. Джокович виноват лишь в том, что оказался слишком легковерным.

«Джокович — наш бренд. Один из немногих звёзд, представляющих Сербию с положительной стороны. Новак — умный молодой человек и никогда бы не организовал подобное приключение, если бы его не обманули. Его заверили, что эпидемиологическая ситуация безопасна, но это было не так. Он стал жертвой политических мошенников. Он виноват только в том, что наивный и верит в государство и систему.

Всё это произошло потому, что Новак зацепился за тонкий лёд. Здесь было небезопасно, эпидемиологическая ситуация была намного хуже, чем ему сказали. Но он поверил государственной системе. Он и представить не мог, что его могут обмануть. Он действовал по совету экспертов и властей, а они его обманули. Государству было важно организовать турнир, даже пожертвовав его участниками. За политическими амбициями они не подумали, чем это грозит спортсменам», — приводит слова Радовановича Nova.