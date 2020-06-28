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«С днём рождения, детки!» Марат Сафин показал новорождённых котят

«С днём рождения, детки!» Марат Сафин показал новорождённых котят
Теннис / ATP 0

В кошачьем семействе известного теннисиста Марата Сафина прибавление. Одна из двух кошек, которых он называет своей семьёй, родила четверых котят.

«С днём рождения, детки!» — написал Сафин на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Марата Сафина

Марат также опубликовал и видео, на котором поочерёдно берёт в руки каждого из новых членов семьи.

«Безусловная любовь – вот ответ», — подписал видео Сафин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бывшая первая ракетка мира 40-летний российский теннисист Марат Сафин — победитель двух турниров «Большого шлема» (US Open — 2000, Australian Open — 2005, двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России, победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде).

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