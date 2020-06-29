Александр Зверев, ушедший на самоизоляцию, зажёг на вечеринке
Седьмая ракетка мира Александр Зверев из Германии посетил вечеринку в Монте-Карло, где зажёг в компании друзей, написал журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере», опубликовав видео, сделанное несколько часов назад.
Видео можно посмотреть на странице Бена Ротенберга в «Твиттере».
Шесть дней назад, после вспышки коронавирусной инфекции на Adria Tour, немецкий теннисист сдал тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, Зверев пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску во время серии турниров Новака Джоковича.
Видео с вечеринки было опубликовано в «сторис» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.
Александр Зверев получил отрицательный результат теста на коронавирус
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