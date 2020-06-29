Стефанос Циципас – единоличный лидер групповой стадии турнира Ultimate Tennis Showdown

В воскресенье, 28 июня, на турнире академии Патрика Муратоглу — Ultimate Tennis Showdown 2020, проходящем в Софья-Антиполи (Франция), состоялись 5 встреч групповой стадии турнира.

В первой встрече француз Корентен Муте уступил соотечественнику Ришару Гаске – 0:2 (5-18, 15-14, 11:12, 8:17). В следующих матчах Доминик Тим со счётом 2:1 (14-11, 11-17, 13-18, 12-13) обыграл Маттео Берреттини, Давид Гоффен победил Эллиота Беншетри – 3:1 (14-16, 12-20, 10-14, 8-20), а Бенуа Пэр проиграл Фелисьяно Лопесу – 1:3 (17-15, 11-22, 7-9, 14-24).

В заключительном матче игрового дня встретились 6-я ракетка мира грек Стефанос Циципас и австралиец Алексей Попырин, занимающий 103-е место рейтинга ATP. Победу в этом противостоянии одержал представитель Греции – 3:0 (17-12, 20-9, 19-8, 15-16).

По итогам 6 туров лидером групповой стадии является Стефанос Циципас, одержавший 5 побед на турнире.