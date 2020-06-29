Раонич: Джоковичу потребуется некоторое время, чтобы вернуть доверие к себе

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса на турнире Новака Джоковича.

«Знаю, что Джокович один из тех, кто не хотел ехать на US Open. Он говорил, что не представляет, как в таких условиях возможно провести „Большой шлем“. Думаю, после Adria Tour его аргументы не будут иметь такого веса, они не будут столь значимы. Что касается всего остального, думаю, он положительно влиял на других теннисистов, но после этого конкретного случая ему потребуется некоторое время, чтобы вернуть доверие к себе», — приводит слова Раонича TSN.

О вспышке коронавируса на Adria Tour стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.