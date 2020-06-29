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«Мечтаю о «Евровидении». Циципас спел песню One Republic на Ultimate Tennis Showdown

«Мечтаю о «Евровидении». Циципас спел песню One Republic на Ultimate Tennis Showdown
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал вокальные навыки в перерыве матча с австралийцем Алексеем Попыриным на турнире академии Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. Теннисист исполнил отрывок песни One Republic — Apologize.

«Моя мечта — представлять Грецию на „Евровидении“. Но мой жизненный путь немного сместился. Уимблдон был вторым по списку», — сказал Циципас.

Посмотреть видео можно на официальном канале Ultimate Tennis Showdown в YouTube.

Циципас одержал победу в матче с Попыриным со счётом 3:0 (17:12, 20:9, 19:8, 15:16). По итогам шести туров грек, одержав пять побед, является единоличным лидером групповой стадии. Ближайший преследователь Циципаса — итальянец Маттео Берреттини, который одержал 4 победы.

Ultimate Tennis Showdown
Стефанос Циципас – единоличный лидер групповой стадии турнира Ultimate Tennis Showdown
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