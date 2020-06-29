Челленджер, названный в честь Энди Маррея, перенесён на 2021 год

Челленджер Murray Trophy, названный в честь Энди Маррея и его семьи, а также частично организуемый Джейми Марреем, перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Жаль, что так вышло, но мы всё обсудили, и я согласен с тем, что это самое разумное решение. Я с нетерпением жду, когда смогу сделать 2021-й лучшим годом для проведения Murray Trophy», — приводит слова Джейми Маррея BBC.

Турнир должен был пройти с 13 по 20 сентября в шотландском Скотстауне.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. На данный момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».