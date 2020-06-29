Челленджер, названный в честь Энди Маррея, перенесён на 2021 год
Челленджер Murray Trophy, названный в честь Энди Маррея и его семьи, а также частично организуемый Джейми Марреем, перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Жаль, что так вышло, но мы всё обсудили, и я согласен с тем, что это самое разумное решение. Я с нетерпением жду, когда смогу сделать 2021-й лучшим годом для проведения Murray Trophy», — приводит слова Джейми Маррея BBC.
Турнир должен был пройти с 13 по 20 сентября в шотландском Скотстауне.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. На данный момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
- 29 июня 2020
-
16:06
-
15:51
-
13:56
-
13:35
-
12:49
-
12:11
-
11:10
-
10:37
-
10:10
-
09:42
-
08:51
-
01:30
-
01:04
-
00:42
- 28 июня 2020
-
21:54
-
19:30
-
17:02
-
15:59
-
15:33
-
14:52
-
13:47
-
12:39
-
11:23
-
10:21
-
09:35
-
00:12
- 27 июня 2020
-
22:07
-
17:45
-
16:07
-
15:52
-
15:06
-
14:35
-
13:53
-
12:06
-
11:13
Партнерский контент